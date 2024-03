Torna a riunirsi l’assemblea dei soci Cosmari

È tornata a riunirsi l’Assemblea dei Comuni soci del Cosmari nella sede sociale di Tolentino. All’Assemblea, presieduta dal presidente Massimo Rogante, erano presenti Comuni per il 75% delle quote totali. In apertura di seduta, il presidente Rogante ha informato i presenti sulle attività riguardanti in particolare lo sviluppo dell’impiantistica e l’istituzione del Comitato Scientifico, costituito da professionisti noti in campo nazionale, che in maniera completamente gratuita fornirà il proprio supporto a livello scientifico inerente le tematiche di pertinenza della società.

Subito dopo i lavori sono proseguiti con il rinvio dell’esame della proposta conciliativa avanzata dal Tribunale di Macerata nel contenzioso con il Comune di Morrovalle per il recupero di corrispettivi e interessi per servizi resi negli anni tra 2005-2008. Approvata a maggioranza la proposta di acquisizione di un capannone per autorimessa sito nel territorio del Comune di Montecassiano. Infine è stata dato parere favorevole unanime riguardo la proposta di aggiornamento del Regolamento per la assunzione del personale dipendente.