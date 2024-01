Torna il corso di teoria e pratica sulla potatura della vite

L’assessorato all’Agricoltura del Comune di Matelica, in collaborazione con l’Associazione Produttori del Verdicchio di Matelica e l’Istituto Tecnico Agrario di Macerata, organizza anche per il 2024 il corso teorico-pratico sulla potatura della vite. Sono 25 ore di corso suddivise in sei lezioni, di cui una in aula e le altre cinque direttamente in vigna, per apprendere tutte le nozioni teoriche e pratiche sul tema della potatura della vite. La partecipazione è gratuita e sono disponibili 20 posti. Per partecipare bisogna presentare la domanda (modulo disponibile sul sito del Comune) entro il 10 febbraio tramite posta elettronica protocollo.comunematelica@pec.it oppure per posta ordinaria all’indirizzo via G. Spontini 4, Matelica.