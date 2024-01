Torna il festival "I Giorni della Merla". In arrivo un weekend dedicato ai libri

Arriva la nona edizione del piccolo festival d’inverno "I Giorni della Merla", lo spin off invernale di Macerata Racconta, che si svolgerà da domani a domenica, dalle 17.30 al teatro della Filarmonica. Le direttrici della kermesse, Loredana Lipperini e Lucia Tancredi, hanno scelto come tema di questa nuova edizione "storie sotto le braci". Nella prima giornata di domani, si parlerà del "Fuoco dei roghi": streghe, maghi, donne sapienti che cercano le braci nell’ombra del simbolico, nei sensi interiori, nella mediazione tra le parole e i corpi che sfuggono ai roghi di convenzioni e pregiudizi.

Le ospiti saranno la scrittrice Francesca Ghedini, autrice di "Maledette. Le donne nel mito" (Marsilio) e Giulia Paganelli, antropologa e influencer con il suo canale instagram "@evastaizitta", curatrice del libro "Corpi ribelli" nel quale racconta come la persecuzione delle streghe oggi si si trasformi in condanna dei corpi non conformi, grassi, disabili e queer. Le letture e il commento musicale sono affidati a Pamela Olivieri e Fabio Capponi. Nel secondo appuntamento di sabato il protagonista sarà il "Fuoco della creatività", con Annamaria Testa, fra le più grandi esperte italiane di comunicazione, che ha dedicato all’argomento il libro "La trama lucente", dove affronta un percorso che va dalla filosofia classica alla psicologia, alle neuroscienze, all’economia, all’impresa, e che partendo dagli albori della specie umana e dalla straordinaria creazione del linguaggio arriva ai più recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale. Interverrano all’incontro anche la lettrice Rosetta Martellini e il pianista Luca Giarritta. L’ultimo appuntamento entra nel vivo dell’attualità con le "Braci mai spente della guerra in Medio Oriente", interverranno la giornalista Paola Caridi, che ha ricostruito nel suo saggio "Hamas. Dalla resistenza al regime" il fenomeno Hamas raccontandone il percorso dalla sua fondazione al tragico 7 ottobre 2023, ed Helena Janeczek, scrittrice vincitrice nel 2018 del Premio Strega con "La ragazza della Leika" e autrice di "Lezioni di tenebra", la sua storia di figlia di genitori ebrei polacchi sopravvissuti alla Shoah. Un incontro per capire, commentato musicalmente dai musicisti Marco Fermani e Francesco Savoretti.