Torna la "Festa dello Sport". Associazioni del territorio in vetrina

L’Amministrazione comunale di Corridonia si è messa in moto per omaggiare le realtà sportive cittadine a tutto tondo. Per farlo è già stata programmata la data della "Festa dello Sport" che torna dopo tanti anni ed ora è pronta ad accendersi nel pomeriggio del primo settembre.

È stato definito anche il percorso dell’iniziativa, che si snoderà da via Santa Croce, all’ex pista di pattinaggio fino a Porta Romana ed in tal senso è stata resa nota una manifestazione di interesse, rivolta alle associazioni sportive che vorranno essere parte attiva dei festeggiamenti. "L’idea di fondo del format che abbiamo scelto è coinvolgere tutte le discipline sportive del territorio – ha spiegato l’assessore allo sport Matteo Grassetti –, ma anche delle realtà provenienti da fuori comune per quelle discipline che non sono presenti nella nostra città. Ogni associazione avrà l’occasione di promuovere le proprie attività, definendo dei percorsi a stazioni in modo che ragazzi e ragazze possano provare ogni tipo di disciplina sportiva – ha precisato – un’occasione ludica importante però che sarà inoltre una vetrina per le stesse associazioni, le quali saranno coinvolte insieme con i partecipanti in un pomeriggio mirato alla sensibilizzazione della pratica sportiva. Stiamo infatti ragionando se abbinare a questa manifestazione anche un evento collaterale, quel che certo è che sarà un momento dedicato ai ragazzi in cui saranno loro i veri protagonisti assieme allo sport".

Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 23 gennaio, compilando un format presente sul sito istituzionale dell’ente, alla mail segreteria@comune.corridonia.mc.it

Diego Pierluigi