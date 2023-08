Torna la Sagra della Tagliatella

La comunità di San Giuseppe di Tolentino è pronta per la tradizionale Sagra della Tagliatella, giunta alla 21esima edizione. Questa sera, alle 19.30, messa e benedizione dello staff. Domani, alle 21, gara di briscola a 128 coppie (info ed iscrizioni 3357893684), oltre a panini con porchetta e affettati. Da giovedì a domenica la sagra entra nel vivo con l’apertura degli stand gastronomici dalle 19.30 e la musica. Giovedì polenta o tagliatelle alla papera o alla campagnola, grigliata mista e contorni, con le note di Matteo Tassi; venerdì gnocchetti o tagliatelle alla marinara, frittura di pesce e contorni (disponibile anche menu di carne) e la musica di Gianni e Roberto; sabato polenta o tagliatelle alla papera o alla campagnola, oca arrosto, patate grigliata mista e contorni, e sul palco Roberto Carpineti. Domenica alle 10 messa e a cena tagliatelle e maialino arrosto e la musica di Joselito. Tutte le sere gonfiabili, giostrina e giochi popolari per grandi e piccini. Per asporto, prenotare un giorno prima: 3339475605 o 3388864889.