Tornano gli Oscar Green per i giovani agricoltori

I piedi ben piantati a terra e la mente aperta al mondo e pronta a volare. Sono vere e proprie "Radici per il futuro", i giovani in agricoltura che sotto questo titolo potranno partecipare agli Oscar Green 2024. C’è tempo per iscriversi fino al 30 giugno al link giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/. Si tratta della fase regionale del premio messo in palio da Coldiretti Giovani Impresa, dedicato alle nuove generazioni dei campi. Tra le novità, la categoria "L’impresa che cresce", per i migliori esempi di imprenditoria che hanno saputo affrontare il contesto socio economico e geopolitico, distinguendosi per capacità di adattamento.