Tornano i cantieri lungo la superstrada Val di Chienti

Da lunedì prossimo, dopo la sospensione per l’esodo estivo, riprendono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 77 “della Val di Chienti”, in provincia di Macerata, e sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli. Lo fa sapere l’Anas, che spiega come gli interventi rientrano nel piano di manutenzione programmata, in prosecuzione dei tratti già risanati nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, sulla SS77 a Civitanova sarà interessato un tratto della carreggiata in direzione Foligno, in corrispondenza dello svincolo “Civitanova Ovestautostrada A14”. Per consentire lo svolgimento dei lavori il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo “Civitanova Ovestautostrada A14” sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Le deviazioni saranno indicate sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro il 14 ottobre.

re. ma.