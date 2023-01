Tornano i "Pomeriggi letterari" all’Iis Ricci

È stato lo scrittore afghano Gholam Najafi a inaugurare i "Pomeriggi letterari" all’istituto di istruzione superiore "Matteo Ricci" di Macerata, un’iniziativa consolidata, curata dal Dipartimento di Lettere, che quest’anno ha come tema "Realtà e bellezza". Lo scrittore, fuggito dall’Afghanistan nel 2000, ha raccontato il suo romanzo "Tra due famiglie", nel quale ripercorre con grande profondità introspettiva il suo faticoso inserimento nella realtà italiana, dove ha intrapreso un percorso di riscatto dal dolore e dalla solitudine. Di grande spessore anche i successivi appuntamenti. Il secondo incontro, il 15 febbraio, avrà come protagonista la scrittrice Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi, ucciso dal terrorismo di estrema sinistra nel 1972. "La crepa e la luce" è il racconto del suo cammino di perdono, lungo un percorso di 50 anni, che dalla rabbia e dal desiderio di vendetta porta alla serenità e alla bellezza dell’amore. Il 27 febbraio sarà la volta del neurochirurgo Giulio Maira, che nel testo "Il cervello è più grande del cielo" spiega quanto sia prezioso l’organo più articolato e importante dell’universo. L’ultimo incontro, il 27 marzo, sarà con lo storico Massimo Montanari, per discutere di fame e abbondanza. "Siamo orgogliosi di questo meraviglioso progetto che offre a tutti noi l’occasione di entrare in contatto con mondi diversi, di appassionarci alle storie e ai libri e, soprattutto, di provare emozioni autentiche", afferma la dirigente scolastica Rita Emiliozzi. Gli incontri vengono trasmessi in diretta streaming dalle 15 alle 17 sulla piattaforma di videoconferenza per gli utenti della scuola, e contemporaneamente sul canale Youtube dell’istituto per gli esterni. Per chi fosse interessato, è sufficiente collegarsi al sito web della scuola https:www.iismatteoricci.edu.it e fare clic sul banner Pomeriggi letterari.

f. v.