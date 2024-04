Tornano i soggiorni estivi

Tornano anche quest’anno le vacanze estive, al mare o in montagna, organizzate dal Comune di Matelica per le persone con più di sessant’anni residenti in città (o anche fuori città, in caso di posti disponibili). La prima vacanza in calendario è quella al mare, che si terrà dal 10 al 23 giugno (tredici notti) presso l’hotel Spiaggia Marconi (3 stelle) situato a Rimini. Dal 16 al 29 giugno (sempre 13 notti), invece, tutti in montagna all’hotel Canada di Pinzolo. Entrambi i soggiorni saranno garantiti con un numero minimo di 25 iscritti. Per partecipare bisogna recarsi all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Matelica e compilare il modulo di adesione entro il 4 maggio: alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento della quota di partecipazione. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0737 781844 o 0737 781841 o 0737 781898.

Alessio Botticelli