Tornano le letture in biblioteca. Domani c’è ’Il canto dei lupi’

Dopo i primi due appuntamenti di inizio febbraio, i bambini potranno ritrovarsi nuovamente domani alle 17,30, alla Biblioteca Zavatti per leggere insieme a nonni, genitori e alle volontarie, un nuovo racconto. Stavolta sarà ’Il canto dei lupi’ di Alice Lienard ad intrattenere i piccoli lettori (dai 7 ai 10 anni). Si tratta di una favola ambientalista a tinte forti, un classico senza tempo sui lupi cantastorie che ululano alla luna per tutta la notte. Perseguitati nella foresta dagli umani, che temono il loro potere, fuggono e portano con sé la loro melodia e i loro racconti. Gli esseri umani e gli animali si ritrovano in un mondo silenzioso e senz’anima. Solo il cuore coraggioso e generoso della piccola protagonista di questa storia, e del vecchio orso che l’accompagnerà, riusciranno a riportare indietro i lupi e con loro i racconti, le storie, le melodie. Ingresso gratuito I dieci incontri in programma si terranno fino al 19 aprile. Per partecipare ai gruppi è necessario prenotare dal lunedì al venerdì precedenti telefonando al numero 0733-813837 o inviando una mail a biblioteca@comune.civitanova.mc.it.