Tour alla scoperta di luoghi e personaggi

Le Guide delle Marche propongono un tour per raccontare e scoprire luoghi e personaggi della storia e della cultura locali. L’appuntamento è per domenica, alle 15.30, con una visita guidata gratuita al palazzo Ricci sul tema: "La forza e la bellezza. Dieci ritratti di donne dei più grandi artisti del ‘900". "Quella della guida turistica è una importante figura professionale – interviene l’assessore Riccardo Sacchi – che opera in un contesto dove la trasmissione, la valorizzazione e l’interpretazione del patrimonio sono fondamentali per far sì che visitatori e turisti vivano un’esperienza positiva e da ricordare. Inoltre, l’importanza delle attività delle guide turistiche nell’economia locale è evidente: promuovendo la cultura e la storia del territorio, attraggono flussi turistici che generano ricchezza per l’intera comunità". Per informazioni e prenotazioni: 347.1760893 o www.giornatadellaguida.com.