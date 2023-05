"Tra le righe", un percorso di formazione per insegnanti con l’Osservatorio di genere

È partito il progetto "Tra le righe. Narrazione e rappresentazione", tra i vincitori del bando nazionale "Educare alla lettura" promosso dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura. Il progetto è rivolto a insegnanti di scuola infanzia, primaria e secondaria, docenti di università, istituti di ricerca, enti di formazione, studenti universitari in ambito pedagogico, volontarie della lettura. L’Osservatorio di Genere curerà "Che genere di lettura", percorso di formazione sull’educazione alla reading literacy articolato in quattro moduli, rivolto a coloro che lavorano, studiano o fanno volontariato in ambito educativo. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre. Info e iscrizioni a [email protected]