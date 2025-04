Traffico in tilt in superstrada

Superstrada in tilt, due incidenti nel giro di pochi metri e il traffico si paralizza tra Montecosaro e Civitanova. Otto i veicoli coinvolti nel maxi tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, tra gli svincoli per la zona industriale e per quello dell’autostrada, in direzione mare. Subito sul posto i mezzi del 118. In seguito agli incidenti solo una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve. Ma il traffico è andato in tilt con lunghe code e rallentamenti che hanno avuto ripercussioni anche sulle altre arterie stradali, come la provinciale 485, in zona Santa Maria Apparente, già di suo particolarmente trafficata nel tardo pomeriggio. La 77 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.