Traffico limitato in centro. Scattano i nuovi orari

A Recanati cambiano le regole per l’accesso alla zona a traffico limitato del centro storico, con una nuova disciplina valida da domenica fino al 30 giugno 2026. L’ordinanza comunale stabilisce orari differenziati per il periodo estivo e quello invernale, con controlli elettronici ai varchi e limiti più rigidi per garantire sicurezza e tutela del centro.

Da domenica al 14 settembre (periodo estivo), la Ztl sarà attiva nei giorni feriali dalle 20 alle 2 di notte, nei festivi dalle 2 di notte fino a mezzanotte. Dal 15 settembre al 30 giugno 2026 (periodo invernale), la Ztl sarà sempre attiva nei festivi con orario continuato. La zona interessata comprende le principali vie e piazze del centro: da via Battisti a corso Persiani, piazza Leopardi, via Cavour, via Calcagni, Porta Marina, via XX Settembre, piazzale Fedeli, via Roma, via Antici, Porta Nuova, via Ettore Leopardi, via Leopardi e piazzale Sabato del Villaggio.

L’accesso sarà vietato a tutti i veicoli non autorizzati, salvo quelli muniti di contrassegno rilasciato dal comando di polizia locale. All’interno della Ztl sarà vietata la sosta in diverse vie principali e il limite massimo di velocità sarà di 30 chilometri orari. Inoltre, eventuali ordinanze temporanee che sospendano la circolazione nel centro rico potranno vietare l’accesso anche ai veicoli autorizzati. Sarà prevista una tolleranza massima di 5 minuti sugli orari di ingresso. Tutti gli accessi saranno monitorati tramite il sistema elettronico di videocontrollo ai varchi.

Questo comunque è il secondo anno in cui la Ztl è ridotta all’osso, senza le limitazioni istituite dall’amministrazione precedente quando non era consentito entrare in centro.