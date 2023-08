Trasporto e Mensa Scolastica a Corridonia: domande entro il 19 Agosto

Scadranno il 19 agosto le iscrizioni al servizio di refezione e trasporto scolastico per il prossimo anno. Le domande dovranno essere presentate online tramite il portale genitori, raggiungibile all’indirizzo corridonia.ecivis.it e, per quanto riguarda la mensa, devono essere fatte solo per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico e da chi intende accedere al servizio perché non ne ha mai usufruito negli anni precedenti. In tutti gli altri casi le famiglie non devono iscriversi nuovamente. Per supporto sulle procedure di registrazione telefonare all’ Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, ai numeri: 0733.439366, 439362; (trasporto); 0733.439363, 439362 (mensa).