Trasporto e pre-scuola: come fare domanda

C’è tempo fino al 30 agosto per presentare le domande ed usufruire dei servizi prescuola e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025. Il servizio di assistenza pre-scuola sarà esteso agli alunni iscritti alle scuole primarie che, per comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori, arriveranno a scuola in anticipo rispetto all’orario delle lezioni. Il servizio sarà gratuito, attivo solo in presenza di almeno otto iscritti; l’Amministrazione comunale potrà disattivarlo per l’intero plesso qualora le presenze fossero minori di otto alunni per un periodo superiore ai due mesi.

Il modulo da compilare e firmare, disponibile su www.comune.macerata.it e sui siti degli Istituti Comprensivi, potrà essere presentato telematicamente accedendo con Spid o Cie ai servizi online su www.comune.macerata.it, inviato a ufficioscuola@comune.macerata.it o recapitato a mano all’Ufficio Scuola (piazza Vittorio Veneto, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13) insieme con la certificazione del datore di lavoro o autocertificazione circa l’orario dell’entrata in servizio dei genitori. Il servizio di trasporto scolastico viene fornito a richiesta agli alunni di scuola primaria residenti nel comune di Macerata, previa ammissione delle domande e secondo i seguenti criteri: il servizio di trasporto scolastico è effettuato, in linea prioritaria, a favore delle famiglie risiedenti in zone di campagna o extraurbane verso le corrispondenti scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sempre che la corsa sia richiesta da almeno tre utenti della stessa zona frequentanti il medesimo grado di scuola; le altre domande possono essere accolte se compatibili con l’organizzazione del trasporto già definito, concordato con la ditta aggiudicataria dell’appalto e nel limite dei posti disponibili sui mezzi; gli utenti dovranno poi essere in regola con i pagamenti.

Il servizio di trasporto viene effettuato tutti i giorni scolastici dal mese di settembre, con scuolabus che compiono un tragitto concordato tra l’ufficio e i trasportatori. Le richieste, una volta registrate, sono confermate dal gestore del servizio a conclusione delle iscrizioni e quelle pervenute oltre il termine di scadenza, se accettate, saranno attivate a partire dal 1° ottobre. Per conoscere le tariffe della rata annuale e le modalità di pagamento consultare la pagina dedicata nel sito www.comune.macerata.it (per ulteriori informazioni 0733/256453, 0733/256534).

Martina Di Marco