Trattore per il taglio dell’erba acquistato dalla Provincia

La Provincia ha acquistato dalla ditta Violini di Recanati un nuovo trattore per il taglio dell’erba nelle zone dell’entroterra. Il costo, circa 90mila euro, è stato coperto per la gran parte con i finanziamenti ottenuti dalla vendita di alcuni vecchi mezzi in disuso, dismessi lo scorso anno. "Oltre allo svecchiamento dei mezzi in dotazione – spiega il presidente Sandro Parcaroli – la Provincia ha voluto acquistare questo nuovo trattore per rendere più veloce e sicuro lo sfalcio dell’erba nelle zone dell’entroterra. Sappiamo che c’è massima attenzione da parte dei cittadini alla situazione del verde sulle strade e voglio rassicurare che la Provincia non si dimentica di adempiere a questo dovere, ma con un solo taglio previsto all’anno dobbiamo organizzarlo con le giuste tempistiche". "Il mezzo sarà assegnato al circolo 1 di Pieve Torina e questo dimostra ancora una volta come l’attenzione alle zone dell’entroterra non si limiti alle parole, ma si traduca in azioni concrete – aggiunge il vicepresidente Luca Buldorini –. Questo nuovo trattore rappresenta non solo un passo avanti nell’efficienza del servizio, ma anche un segnale forte di rispetto e cura verso chi lavora ogni giorno sul territorio. Investire in mezzi moderni e sicuri significa, infatti, contribuire concretamente alla salvaguardia dei nostri dipendenti".