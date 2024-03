Travolta da un’auto dopo la spesa. Donna di 87 anni portata a Torrette

È stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette l’anziana rimasta coinvolta nell’incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di ieri a Cingoli, all’altezza del tratto subito dopo l’uscita dal parcheggio del supermercato Madis. Appena dopo mezzogiorno, la Bmw guidata da un maceratese solo a bordo, per dirigersi verso il centro storico stava percorrendo in salita via Sant’Esuperanzio. Sulla cunetta a destra subito dopo imboccata la via, di ritorno dall’aver effettuato la spesa camminava una cingolana di 87 anni. Forse in quel momento il conducente dell’auto sarebbe stato abbagliato dal sole, quindi non avrebbe potuto vedere la donna che è stata investita subendo le conseguenze dell’urto che l’ha fatta cadere sull’asfalto. È stato allertato il 118: sul posto l’automedica, mentre i carabinieri eseguivano accertamenti e rilievi regolando il traffico in senso alternato. In un primo momento si era stabilito che la donna fosse trasferita a Jesi, poi lungo il percorso, considerato il trauma cranico riportato, il medico ha deciso di proseguire per effettuare poi il ricovero a Torrette.

g. cen.