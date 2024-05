Tre giovani nei guai per spaccio

Spaccio e furti nel mirino dei carabinieri, grazie a un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Macerata. In particolare, i militari hanno tenuto d’occhio le zone di Tolentino e San Severino. A Tolentino due giovani sono stati fermati da una pattuglia e trovati in possesso di uno spinello già confezionato e tre pezzi di hashish. A San Severino un 35enne è stato invece trovato in possesso di una dose di marijuana. Tutti e tre i soggetti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze, per le sanzioni amministrative che saranno ritenute opportune.

I militari della stazione carabinieri di Tolentino hanno fermato un 33enne residente sulla costa, mentre era intento ad allontanarsi da un centro commerciale: l’uomo aveva appena sottratto dei profumatori per auto. Il 33enne è stato denunciato alla procura di Macerata per furto, mentre la merce sottratta è stata restituita al titolare dell’esercizio. I carabinieri della stazione di Penna San Giovanni hanno invece fermato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine in quanto più volte segnalato. In seguito al controllo, è venuto fuori che il ragazzo aveva la misura di prevenzione della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un Comune dell’Ascolano. È stato pertanto denunciato alla procura per la violazione di questa misura. Le pattuglie della Compagnia di Tolentino hanno svolto anche diversi controlli sulle strade, per garantire la sicurezza della circolazione.