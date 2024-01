Tre Zeta Group acquisisce Walking World

Il Tre Zeta Group, da oltre 50 anni punto di riferimento nella produzione di suole di scarpe di lusso, ha appena annunciato l’acquisizione al 100% della Walking World, e cioè la società portorecanatese specializzata nella produzione di fusbett e riempitivi per suole in poliuretano. Fondata nel 1990 a Porto Recanati, da Antonio Giampaoli e Sonia Mangialardo, Walking World è oggi una delle principali aziende specializzate nella produzione di componenti per sneaker. La società ha tutte le caratteristiche per essere annoverata tra le classiche eccellenze industriali italiane. E la ratio industriale dell’integrazione di Walking Word in Tre Zeta si fonda proprio su questi elementi che portano all’interno del gruppo una nuova tecnologia. "Con l’ingresso di Walking World in Tre Zeta ci posizioniamo sempre più come riferimento nel settore delle sneaker e delle calzature formali", commenta Fabrizio Mecheri (nella foto), Ceo di Tre Zeta Group. Mentre Antonio Giampaoli di Walking World, aggiunge: "Siamo felici di aver incontrato sul nostro cammino una realtà come Tre Zeta, con cui condividiamo visione e passione. Siamo sicuri che nel gruppo troveremo il supporto per un importante sviluppo tecnico-industriale".