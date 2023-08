Trebbiatura: rievocazione nel 2024

Tra gli appuntamenti estivi che sicuramente sono mancati ai maceratesi quest’anno, c’è stata la tradizionale Rievocazione storica della trebbiatura che la Pro loco di Piediripa organizzava all’azienda Lucangeli. Uno stop inevitabile e programmato perché nella struttura di contrada Valle sono dovuti partire i lavori di recupero post sisma. "L’incertezza sulla data di inizio effettivo dei lavori edili - spiega il direttivo della Pro loco, guidato dal presidente Romualdo Rapanelli -, non ha consentito di comporre il programma 2023, dato che le dimensioni raggiunte in 37 edizioni comportavano un impegno di molti mesi e l’investimento di risorse cospicue, col rischio di dover archiviare bruscamente tutto. Rincresce sia a noi che all’azienda Lucangeli il vuoto di quest’anno, avendo peraltro coscienza che non è prevedibile di poter saltare un anno per poi ripartire l’anno prossimo". Ma per il 2024, la Pro loco sta pensando ugualmente di realizzare qualcosa che possa rinnovare la tradizione della trebbiatura, in attesa che si possa tornare a Lucangeli, al termine dei lavori. "Il nostro impegno sarà quello di realizzare l’evento nel 2024 - conclude il direttivo -. Fin da settembre prossimo ci impegneremo a valutare altre location anche se con caratteristiche del tutto differenti e sicuramente non così suggestive come l’azienda Lucangeli, ’Fattoria San Liberato alla Valle’ che ci ha ospitato in maniera egregia per 27 anni e alla quale va il nostro grande ringraziamento".