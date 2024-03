Treia, premio Dolores Prato. Il mondo con le storie di donne

Raccontare il mondo attraverso le storie di donne, la visione del mondo e il punto di vista femminile. Il "Premio Dolores Prato – Città di Treia", 3ª edizione, ha vinto questa scommessa diventando un punto di riferimento, a livello nazionale. Quest’anno sono 40 i romanzi in concorso per i quali ora la parola spetta alla giuria, composta da 56 lettrici e una giuria social. Le opere candidate sono: "Ai fiori non serve il pettine", di Ilaria Santambrogio e Marina Gellona casa editrice Capovolte; "Chiedi se vive o se muore" di Gaia Giovagnoli, Nottetempo srl; "Cicatrici" di Edoarda Montanari, Morellini editore; "Cronache private" di Valentina Parasecolo, Marsilio; "Cuore d’oro" di Giulia Vola, Acquario; "Denti di latte" di Silvia Calderoni, Fandango libri; "Diario del tempo" di Lucia Calamaro, Fandango libri; "Dove nascono le ombre" di Lavinia Petti, Mondadori; "Epigenetica" di Cristina Battocletti, La nave di Teseo; "Estate caldissima" di Gabriella Dal Lago, 66thand2nd; "I fiori hanno sempre ragione" di Roberta Schira, Garzanti; "I Monteleone" di Lucia Tilde Ingrosso, Baldini e Castoldi; "Il campo è aperto" di Pulsatilla, Baldini e Castoldi; "Il giglio d’acqua" di Ivana Librici, Solferino libri; "Il periodo del silenzio" di Francesca Manfredi, La nave di Teseo; "Il pozzo vale più del tempo" di Ginevra Lamberti, Marsilio; "La luce delle stelle" di Licia Troisi, Marsilio; "La piccinina" di Silvia Montemurro, Edizioni e/o; "La ragazza Garbatella" di Laura Eduati, Accento edizioni; "La verità che ci riguarda" di Alice Urciuolo, 66thand2nd; "Le croci in piazza" di Fulvia Cipriani, Brè edizioni; "Le nostre perdute foreste" di Chiara Mezzalama, Edizioni e/o; "Le stagioni di un amore" di Francesca Virgili, Albatros; "L’estate verticale" di Chiara Sfregola, Fandango libri; "Monteruga" di Anna Puricella, Fandango libri; "Morire ti fa bella" di Stefania Crepaldi, Salani editore; "Morte per grazia ricevuta" di Simona Pedicini, Fandango libri; "Nannina" di Stefania Spanò, Garzanti Libri; "Nella casa accanto" di Angela Giannitrapani, Progedit; "Noi senza mondo" di Laura Pugno, Marsilio; "Patologie" di Antonella Moscati, Quodlibet; "Pelleossa" di Veronica Galletta, Minimum fax; "Qualcuno che conoscevo" di Francesca Mautino, Longanesi; "Resta con me, sorella" di Emanuela Canepa, Giulio Einaudi editore; "Spilli" di Greta Olivi, Giulio Einaudi editore; "Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa" di Michela Marzano, Rizzoli; "Tangerrin" di Emanuela Anechoum, Edizioni e/o; "Una piuma nascosta" di Lisa Ginzburg, Rizzoli; "Vieni tu giorno nella notte" di Cinzia Leone, Mondadori; "Vincenzina ora lo sa" di Maria Rosaria Selo, Rizzoli.