Trovati con droga per 35mila euro. Denunciati due minori e un 22enne

Tre ragazzi con mezzo chilo di hashish sono finiti nei guai a Civitanova, grazie ai controlli dei carabinieri. I servizi antidroga e per la sicurezza stradale sono stati messi in atto in tutta la provincia, come disposto dal comando provinciale di Macerata. I militari delle Compagnie di Macerata, Tolentino e Civitanova ieri mattina hanno svolto servizi straordinari in particolare nelle vicinanze e all’interno delle scuole superiori e medie, nei pressi delle stazioni di treni e pullman, in generale nelle aree di maggiore aggregazione dei giovani. Il servizio straordinario è stato effettuato con la collaborazione dei cani antidroga da Pesaro e, a Tolentino, anche con il cane antidroga della polizia locale. Il risultato più significativo si è registrato appunto a Civitanova. I carabinieri hanno controllato tre ragazzi, tra cui due minorenni, che alla vista della pattuglia avevano tentato maldestramente di disfarsi di un borsello. I militari lo hanno recuperato, trovandoci dentro cinque panetti di hashish del peso totale di mezzo chilo. I tre giovani, un 16enne di Montegranaro, un 17enne di Morrovalle e un 22enne di Porto Potenza, sono stati denunciati per spaccio di stupefacenti. La droga sequestrata sul mercato avrebbe potuto fruttare 35mila euro circa. In tutta la provincia sono state controllate e identificate 434 persone di cui 44 straniere. Sempre a Civitanova per un cinese 44enne, trovato senza documenti di soggiorno, è stata avviata la procedura di rimpatrio. Sono stati controllati anche 97 veicoli, e accertate 21 violazioni al codice della strada in particolare per guida con l’utilizzo del cellulare, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la mancata copertura assicurativa. Sono state ritirate cinque patenti ad altrettanti automobilisti, due dei quali sorpresi al volante ubriachi. Il comandante provinciale, colonnello Nicola Candido, ricorda come il contrasto alla diffusione e allo spaccio di stupefacenti sia uno dei compiti più importanti dell’Arma, svolto costantemente vicino alle scuole, ma anche monitorando le piazze.