TT Trophy: più di cento piloti partecipanti

Il Motoclub storico Tolentino ha organizzato la quarta edizione del "TT Tolentino Trophy", una manifestazione motoristica dedicata agli amanti del fuoristrada che ha portato in città più di cento piloti provenienti da tutto lo "Stivale", a cominciare da Pordenone e via via a scendere fino a Bari. Scopo dell’evento è quello di far scoprire le bellezze naturali del territorio in sella alle amate motociclette. Una vera full immersion con quasi 300 chilometri da percorrere in due giornate tra le colline maceratesi, coniugando panorami mozzafiato e percorsi tecnicamente impegnativi che esaltano l’esperienza di guidare una motocicletta in un contesto unico e straordinario. Ospite di rilievo, quest’anno, il pilota vicentino Franco Picco, pluridecorato nel motocross internazionale e forte delle sue 29 partecipazioni al rally più famoso del mondo, la Parigi-Dakar. Ha portato i saluti il sindaco Mauro Sclavi.