Turismo accessibile, si punta alla Bandiera Lilla

La città di San Severino si è candidata per l’assegnazione della Bandiera Lilla 2023, riconoscimento che spetta ai Comuni che dimostrano una particolare attenzione per il turismo accessibile.

Si tratta di uno stimolo per migliorare l’esistente e fare rete con le associazioni che operano sul territorio ma non solo. L’impegno è quello di dare concreto sostegno alla promozione turistica e alla crescita dell’accessibilità ma anche una risposta concreta agli 80 milioni di turisti disabili europei che spesso trovano grandi difficoltà a muoversi e ad essere ospitati in diverse nazioni e in tante realtà.

La Bandiera Lilla, inoltre,è un riconoscimento che intende premiare anche chi lavora per l’accessibilità e l’inclusione e stimolare e aiutare chi sta iniziando a farlo. A sostenere il progetto c’è anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato italiano paralimpico, la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap insieme a tanti altri.