Turismo e cultura dalla costa all’entroterra. Civitanova e Fabriano stringono un patto

Nuovo progetto culturale che lega Civitanova al museo dello Spumante di Fabriano. Oggi, in questo centro famoso per la carta, si svolgerà un’iniziativa patrocinata dalla Regione e dal Comune di Civitanova, con "l’obiettivo di avvicinare la costa maceratese all’entroterra anconetano e strutturare l’offerta turistica e culturale nella direzione del turismo esperienziale enogastronomico, anche in virtù delle opportunità offerte dalla recente legge regionale sull’enoturismo". Alvise Manni, esperto di storia locale, è stato ricevuto a palazzo Sforza dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessore Ermanno Carassai e dal consigliere comunale Gianluca Crocetti. "Mi congratulo per il grande lavoro di promozione e studio avviato da ormai quasi 20 anni – ha detto il primo cittadino – e, in particolare, per questa ultima iniziativa. Ecco un bel collegamento tra il Museo dedicato al medico Francesco Scacchi e la nostra città".