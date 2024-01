Turismo, i numeri non cambiano. Stessa affluenza del Natale 2022

Turisti in citta per il weekend di Capodanno e per il lungo ponte dell’Epifania. Niente di particolare rispetto allo scorso anno, ci dicono gli operatori turistici e i proprietari delle strutture ricettive, tanto più che il discreto afflusso turistico di questi giorni non ricompensa il calo che, invece, si è registrato nel periodo estivo. È vero che l’area camper nell’ex Foro Boario era particolarmente affollata, ma alcuni ristoranti hanno preferito riposarsi e non accettare prenotazioni per il pranzo di Capodanno. Molto si è puntato sull’asporto che rende di più perché evita i costi del personale e dell’energia oltre che il gran lavoro che comporta il servizio a tavola e la pulizia del locale. Ma per il turista è un disagio in più alla ricerca anche di punti di ristoro economici.

È un male ormai cronico per la città della poesia quello di difettare in fatto di strutture recettive e di ristorazione che spinge molti turisti ad orientarsi verso località vicine. Una ferita al turismo che dovrà prima o poi essere affrontata se si vuol puntare seriamente a un turismo destagionalizzato, cioè diluito nell’arco dei dodici mesi dell’anno. Casa Leopardi, che rimane naturalmente la meta preferita dai turisti non è voluta mancare negli auguri per il 2024: pubblicando una foto dello staff con la contessa Olimpia che ha citato un passo de "Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere": "Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice" Buon anno da tutti noi: contessa Olimpia Leopardi, Elisabetta, Carina, Elisabetta, Emanuela, Paola, Federica, Francesco, Patrizia, Carmela, Alessandra, Virginia, Mauro, Olimpia, Angela, Francesco e Arianna".

ant. t.