Turismo: personale da specializzare

Mentre la Giunta regionale approva la proposta di programma per il turismo 2024, gli operatori del settore si sono già messi in moto per organizzare al meglio la "prova generale" delle vacanze pasquali che fanno da apripista alla prossima stagione estiva. Le risorse a disposizione, ha evidenziato il presidente, Francesco Acquaroli, sono ingenti e permetteranno l’attivazione di numerosi bandi. Gli obiettivi sono quelli del miglioramento delle strutture ricettive, promozione turistica, creazione di prodotti turistici rivolti alle imprese e animazione dei territori rivolti ai comuni. In questo contesto sempre più decisiva è l’accoglienza turistica che coinvolge segmenti e fattori diversi, realtà pubbliche e private, impegnate nell’erogazione dei servizi. Ma è una nota dolente: le imprese del settore non trovano il personale di cui hanno bisogno. Il lamento di ristoratori e albergatori è ormai quotidiano, ma il problema non è nuovo e, dunque, oltre a fronteggiare "l’emergenza", bisognerebbe puntare a interventi strutturali. Certo, c’è anche qualche datore di lavoro che, magari, non offre compensi adeguati. Ma anche quando questi lo sono i giovani declinano offerte di lavoro che ai loro occhi sono tutt’altro che attraenti, anche perché richiedono un impegno particolare, legato alla stagionalità, compresi i fine settimana. Ma è difficile trovare persino i bagnini, un lavoro che un tempo era particolarmente accetto a studenti delle scuole superiori. Anche nella nostra provincia ci sono già stati casi clamorosi: una nota struttura alberghiera ha impiegato quasi un anno per trovare un aiuto cuoco. Federalberghi sta agendo in una duplice direzione: da una parte ha avviato contatti con gli Istituti Alberghieri per pensare e attuare insieme progetti mirati; dall’altra si sta organizzando per istituire dei corsi di formazione specifici, destinati a diverse figure professionali, quelle più ricercate. Ma la ricerca resta ancora molto difficile.