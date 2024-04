Turismo senza barriere con la Bandiera lilla

Il Comune di Civitanova ottiene la sua seconda Bandiera lilla: un riconoscimento che viene assegnato ai Comuni che dimostrano di avere una attenzione particolare verso le persone con disabilità o con esigenze particolari e si impegnano nell’abbattimento delle barriere architettoniche per far crescere insieme turismo e sociale. Sono 56 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera lilla per questo biennio. "Per noi è una grande soddisfazione avere conseguito per la seconda volta la Bandiera lilla, che è "figlia" di questa amministrazione. Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza che ci spinge a fare ancora di più per far crescere l’accessibilità nel nostro Comune – ha detto l’assessore al welfare Barbara Capponi (nella foto con il sindaco), che la settimana scorsa ha ritirato la Bandiera lilla presso ExpoSanità a Bologna –: La Bandiera lilla certifica l’attenzione dell’amministrazione comunale per tutto quello che è accessibilità. Abbiamo lavorato anche sul concetto di inclusione. Fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha voluto verificare l’accessibilità della città, anche con la collaborazione di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) Macerata che ha recensito diverse strutture ricettive della nostra città, assegnando una sorta di "bollino". Questo è stato il primo step per bandiera lilla. Poi il discorso è andato avanti con l’adesione al R.a.r.e., Registro Rampe Raccordate, per abbattere le barriere architettoniche su strade e marciapiedi, e la "lilla card", una carta servizi con sconti fino al 50% destinata ai Comuni lilla e agli operatori del turismo. È stata fatta una mappatura dei parcheggi riservati ai disabili nella zona del centro ed è stato verificato che il 98% degli autobus nel parco macchine dell’Atac sono accessibili a tutti. Abbiamo reso accessibile anche la spiaggia libera, sul lungomare nord, abbiamo acquistato delle passerelle che si possono srotolare secondo le esigenze, poi ci sono le sedie job. Attraverso bandiera lilla abbiamo potuto conoscere tante idee e buone prassi da portare anche nel nostro Comune".

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – ha detto il sindaco, Fabrizio Ciarapica –. Ringrazio gli uffici e ringrazio l’assessore Capponi che fin dal primo giorno di lavoro ha sempre avuto una particolare attenzione verso la disabilità. Quando abbiamo preso per la prima volta questa bandiera era il 2022 ed erano appena 19 i Comuni in Italia ad averla conseguita. Ora ne sono di più ma essere tra questi è motivo di orgoglio: sono certificati che danno l’idea di quanto si sia impegnata l’amministrazione. E di quanto continuerà ad impegnarsi su temi importanti come questi".