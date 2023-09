Turista umbro sceglie Civitanova da 57 anni: l’omaggio in Comune

Ieri, a Palazzo Sforza, il sindaco Fabrizio Ciarapica e la consigliera Paola Campetelli hanno accolto Franco Palmieri, un turista di Spello (provincia di Perugia, ndr) che da ben 57 anni trascorre le sue vacanze a Civitanova, consegnandogli il ’Glossario dialettale civitanovese’ di Eleuteri e Guarnieri, in segno di ringraziamento per l’affettuosa fedeltà. La storia di Palmieri e del suo amore per Civitanova inizia nel 1966, anno in cui insieme alla moglie decide di soggiornare in città per la prima volta. "Non ho mai cambiato meta per le mie vacanze – racconta Palmieri –, mi sono sempre trovato bene e mi sono sentito accolto dai civitanovesi. Negli anni si sono create anche delle belle amicizie e ogni volta è sempre una festa venirli a trovare. Sono onorato di essere stato ricevuto in Comune e ringrazio il sindaco per l’accoglienza". Negli anni ’70, il signor Franco alloggiava al camping Le Giare, dove è stato uno dei primi clienti fino alla chiusura, mentre ora, soggiorna al camping Belvedere e dal 2000, anno in cui è andato in pensione, trascorre 6 mesi a Spello e 6 mesi a Civitanova. "Un premio al signor Palmieri per il suo amore verso la nostra città – spiega il sindaco Ciarapica –. È molto bello scoprire queste storie e siamo orgogliosi per la bella accoglienza che i nostri cittadini hanno saputo dimostrare ai ‘cugini’ umbri in tutti questi anni". "Ho conosciuto Franco di recente – conclude la consigliera Campetelli – e quando ho ascoltato i suoi racconti ho pensato potesse essere interessante farlo conoscere alla nostra comunità. Palmieri conserva la storia della nostra città ed è bello condividere impressioni, esperienze e ricordi delle giornate che ha vissuto qui da noi in tanti anni".

Barbara Palombi