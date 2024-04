Turisti conquistati. Dallo Sferisterio a Palazzo Ricci: "Una vera scoperta"

Macerata è risultata essere una bella scoperta per i tanti turisti che hanno affollato la città nei giorni di Pasqua e Pasquetta peccato, che come hanno sottolineato in molti, sia "poco pubblicizzata". "Abbiamo trascorso due giorni in città e dormito in un b&B vicino al centro – racconta una coppia arrivata da Bari – e Macerata è veramente molto carina. Il centro è bellissimo e non è stato snaturato per far posto ai turisti. Peccato che la città sia poco conosciuta, perché ha davvero molto da offrire. Siamo stati a Palazzo Ricci e ci ha conquistato".

Complice anche un tempo gradevole che ha accompagnato queste festività, la città e i suoi angoli si sono è popolati di tanti accenti diversi. Comitive, infatti, sono arrivate da Torino, da Genova, ma anche dal Sud Italia. E, proprio per il ponte pasquale, oltre alle tradizionali bellezze dello Sferisterio e di Palazzo Buonaccorsi, i turisti hanno potuto ammirare anche le collezioni di Palazzo Ricci, che è solitamente chiuso al pubblico. Circa 150 i biglietti staccati solo nel giorno di Pasqua, a cui poi se ne aggiungono altri 44 del sabato.

"Sono più di 20 anni che vivo a Londra – racconta una ragazza originaria di Macerata – e Palazzo Ricci non lo avevo mai visto. È stata una bella scoperta". Immancabile la tappa alle 12 e alle 18 per assistere al carosello dei pupi in piazza della Libertà, ma qualche turista ha sottolineato il dispiacere di non aver potuto vedere l’interno della cattedrale di San Giovanni che, come ogni giorno della settimana, chiude alle 12, per poi riaprire solo alle 16. Nonostante questo la città e i suoi tesori sono stati promossi da tutti a pieni voti.