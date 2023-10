Tutela rafforzata per i dipendenti che segnalano violazioni

Confindustria Macerata, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Macerata, ha organizzato il webinar "Whistleblowing: gli impatti organizzativi e le implicazioni operative per le imprese", dedicato ad approfondire i contenuti del D. Lgs. 242023 che rafforza le tutele per i lavoratori che segnalano violazioni considerate idonee a ledere l’interesse pubblico, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Il decreto è entrato in vigore il 15 luglio per le aziende private con più di 249 dipendenti, mentre per le imprese con più di 50 dipendenti, per quelle dotate di "Modelli 231" e per quelle che operano in settori speciali la decorrenza è fissata al 17 dicembre 2023.

Numerose e rilevanti sono le implicazioni che la nuova disciplina genera nei confronti delle imprese chiamate ad attuarla. Al webinar, introdotto dal direttore di Confindustria Macerata, Gianni Niccolò, e dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, Paolo Parisella, sono intervenuti Alessia Bausano, dell’Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d’Impresa di Confindustria, l’avvocato Filippo Olivelli, professore di Diritto del lavoro all’Università di Macerata, l’avvocato Roberto Acquaroli, ricercatore di Diritto penale sempre nell’atneo maceratese. Ultimo intervento a cura di Daniele Santucci, Dpo, consulente privacy e protezione dei dati personali.