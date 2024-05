"Tuttascena 2024" al teatro Verdi, ecco i premiati

Ecco tutti i premiati della rassegna teatrale "Tuttascena 2024", che si è conclusa al "Verdi" di Pollenza. La giuria era composta da Luigina Castelli, Louis Marreiros, Michele Mandozzi e Ivano Palmucci. Questi i vincitori. Miglior allestimento scuole primarie: 4ªA della primaria dell’istituto Manzoni-Lanzi di Corridonia con lo spettacolo "Gian Burrasca"; miglior allestimento scuole secondarie: istituto Lucatelli di Tolentino con "In arte Lucatelli". Queste le segnalazioni. Migliore interprete scuole primarie: Gaia Marcantoni della primaria Frank di Pollenza; migliore interprete scuola secondaria: Nicola Paciaroni della Lucatelli. Miglior testo originale: "Ragazzi… senza (l’odissea dei minori non accompagnati)" della 2ªA della scuola media di Pollenza. Migliori costumi: 1ªA media di Pollenza con lo spettacolo "Don Chisciotte… sono io". Migliore scenografia: 3ªA media di Pollenza con "L’isola". Migliore coreografia scuola primaria: "A piedi sciolti" della Urbani di Casette Verdini (classi 5ªA e B). Migliore coreografia scuola secondaria: "In arte Lucatelli" della Lucatelli. Migliore interpretazione musicale scuola primaria: "A piedi sciolti" della Urbani. Migliore interpretazione musicale scuola secondaria: Paladini di Treia con "La verità vi renderà liberi".