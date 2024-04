Tutte le forme della danza sul palco del Piermarini

Si intitola ’In-contro. Apologia delle relazioni’ lo spettacolo in programma al Teatro Piermarini di Matelica per domenica alle 18, performance conclusiva del progetto Face Off D.Lab, diretto dal danzatore matelicese Roberto Lori e tenutosi dallo scorso gennaio a Matelica, con partecipazione di ragazzi da tutta Italia. L’evento, prodotto dalla Compagnia degli Istanti, prevede la partecipazione di Giada Cociancich, Alessia Converso, Yaya Fang, Alba Maestrelli, Samantha Montagna, Elisabetta Poeta, Arianna Silvestri e Anna Gioia Smerilli. Come spiegato dallo stesso Roberto Lori "il progetto di Face Off D.Lab si è posto l’obiettivo di accompagnare giovani danzatori nel passaggio tra una formazione di base e il professionismo, intensificando le opportunità professionali. I partecipanti hanno lavorato sulla costruzione di una performance collettiva sperimentando le fasi del processo creativo, oltre ad essere affiancati nella creazione di una propria coreografia". Lo spettacolo prende spunto dal concetto di nichilismo citato da Umberto Galimberti e riferito ai giovani e in tale occasione, nel foyer del teatro, saranno esposti disegni dello scrittore cinese Xiong Liang.

m. p.