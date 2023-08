Tutti a incitare Ruggeri, Vallesi, Leo Gassmann, Bugo e Jimmy Ghione

Ecco chi scenderà in campo il 7 settembre a Tolentino. Per la Nazionale cantanti, Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Il tre, Moreno Conficconi, Gianmaria, Ludwig, Marco Ligabue, Cricca, Piccolo G, Leo Gassmann, Deddy, Jimmy Ghione, Nereo, Crytical, Sergej. Ci saranno probabilmente anche Boosta e Bugo. L’allenatore sarà Sandro Giacobbe. Per la rappresentativa Cuori sibillini: Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, Mauro Sclavi di Tolentino, Paolo Paoloni di San Severino, Alessandro Gentilucci di Pieve Torina, Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, oltre che alcuni ragazzi di Tolentino come Lupatelli, Balzano, Taccola, Bocchini, Marilungo, Bucchi, Damiani, Giuliodori, Palombi e Mazzaferro, con la possibile presenza di Antognoni, Ravanelli e Giannichedda. In panchina Stefano Gobbi.