Ubaldi: "Riccetti va a briglie sciolte sul caso La Torre"

"Troviamo assurdo che l’assessore Riccetti dichiari verso qualcuno che “dovrebbe essere contento invece di lamentarsi“ o, peggio, che faccia riferimento alla zona di abitazione del presidente di quartiere La Torre come a voler insinuare un suo personale interesse e non un interesse collettivo". Con queste parole Rosalba Ubaldi (nella foto), capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, a Porto Recanati, attacca l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti. Lei, infatti, torna sulla polemica che c’era stata nei giorni scorsi tra l’amministratore portorecanatese e il presidente del comitato di quartiere Montarice, Pasquale La Torre, con quest’ultimo che aveva imputato all’Amministrazione comunale di non aver mantenuto diverse promesse. E adesso, proprio la Ubaldi, si dice sorpresa dai toni che Riccetti ha usato nei confronti di La Torre, in una recente intervista apparsa sul Carlino. "Nuovo anno, vecchie abitudini. Da non crederci! – è il commento della consigliera d’opposizione Ubaldi, in un comunicato –. Abbiamo riletto per ben due volte le dichiarazioni fatte alla stampa dall’assessore Riccetti, stentando a credere a quanto da lui detto. Di una prosopopea unica! Troviamo assurdo – aggiunge ancora – che un presidente di quartiere venga redarguito per aver fatto solamente notare delle problematiche reali ed esistenti. Oltretutto è un’attività propria del ruolo che è chiamato a svolgere".

Non solo. Sempre secondo il capogruppo di Centrodestra Unito, questa sarebbe poi "l’ennesima dimostrazione di quanto l’assessore Riccetti abbia il potere di andare “a briglie sciolte“ e sia talmente pieno di sé da farci venire in mente il compianto Alberto Sordi".