Ubriachi al volante salutano le patenti. In un’auto spunta anche un coltello

Tre automobilisti si sono visti ritirare la patente dai carabinieri, per essersi messi al volante dopo aver bevuto. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di armi. È il bilancio degli ultimi giorni di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. La notte del 4 febbraio, a Sforzacosta, una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri ha intimato l’alt a una Volvo con targa polacca. Il conducente, un 46enne di origini ucraine residente in città, ha manifestato da subito i sintomi dell’abuso di alcolici, e infattti l’etilometro ha riscontrato un tasso pari a 0,75 grammi per litro.

Da un controllo più approfondito è saltato fuori anche un coltello proibito, con la lama di 15 centimetri, nel bagagliaio dell’auto. L’arma è stata sequestrata e il 46enne è stato denunciato per il porto abusivo. Per la guida in stato di ebbrezza gli è stata ritirata la patente, e poiché il tasso era inferiore a 0,80 l’uomo è stato segnalato alla prefettura per i soli provvedimenti amministrativi. Intorno alle 2.15 di lunedì scorso, poi, il Nucleo radiomobile è intervenuto in via Puccinotti, dove un’auto era uscita di strada. Il conducente, un professionista 40enne di Macerata, per fortuna non si era fatto nulla, ma l’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico di 1,23 grammi per litro, più del doppio del consentito. Il 40enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza, e la sua patente è stata ritirata.

Infine, nei pressi della Galleria delle Fonti è stato fermato dai carabinieri un operaio 24enne residente in provincia, risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 1,06 grammi per litro, poco più del doppio del consentito. La patente è stata ritirata e l’operaio è stato segnalato alla prefettura per i provvedimenti amministrativi, nonché denunciato per guida in stato di ebbrezza. I controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza sulle strade della città e della provincia.

re. ma.