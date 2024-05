Ubriaco investe un pedone. Denuncia e patente ritirata

Quattro patenti ritirate, una persona arrestata e tre denunciate, circa tre grammi di hashish rinvenuti e sequestrati. È il bilancio dei controlli messi in campo durante la settimana appena trascorsa dai carabinieri della Compagnia di Macerata. Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limte consentito il giovane di Montecassiano, fermato la sera di domenica dai militari di Montefano, dopo aver investito un operaio di 58 anni che camminava lungo il ciglio della strada in via Berlinguer. L’investitore è stato sottoposto al controllo con l’etilometro e ha evidenziato un tasso pari a 2,11 grammi per litro (quattro volte oltre il limite consentito). Immediato è stato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, con la conseguente denuncia: dovrà rispondere anche delle lesioni stradali aggravate riportate dal 58enne.

Denuncia e ritiro della patente anche per un 27enne, residente in provincia, sorpreso da una pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre percorreva corso Cavour a Macerata, alla guida di una Golf. Il controllo ha evidenziato un tasso pari a 0,8 g/l. Incappato nei controlli anche un 45enne di origini nigeriane, residente nel capoluogo. I militari del Nucleo Radiomobile lo hanno fermato mentre girava per le strade del centro alla guida della sua Seat Ibiza. Sottoposto all’accertamento con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso pari a 0,78 g/l, e gli è stata ritirata la patente. Un 49enne di Porto Sant’Elpidio, invece, ha attirato l’attenzione dei carabinieri mentre percorreva in maniera incerta la provinciale 78, in direzione Tolentino. Una volta fermato e sottoposto a controllo, aveva un tasso alcolemico pari a 1,19 grammi/litro. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per porto abusivo di un tirapugni in metallo scoperto nell’auto.

Un borsone sospetto, abbandonato da diverse ore nel centro di Macerata ha avuto come conseguenza la denuncia di un 59enne mediatore culturale di origini marocchine. Quando i carabinieri, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti per controllare il borsone, lo straniero, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a inveire contro di loro, rifiutando di fornire le proprie generalità, opponendo anche resistenza quando i carabinieri si sono visti costretti ad accompagnarlo in caserma per poterlo identificare. Un altro controllo di uno straniero, in via Martiri della Resistenza, ha portato alla denuncia di un 40enne di origini peruviane che, visibilmente ubriaco, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Altra denuncia è scattata per un 47enne scoperto a Monte San Giusto, dove però non poteva mettere piede perché gravato da un foglio di via. L’arresto eseguito dai carabinieri di Corridonia riguarda, invece, l’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali di un 46enne, originario della provincia di Frosinone. Tre giovani di Cingoli, infine, sono stati segnalati perché scoperti con tre grammi di hashish.