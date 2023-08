"Ubriaco maltratta la famiglia": 47enne denunciato e allontanato

Ubriaco e violento, avrebbe messo più volte in pericolo l’incolumità della moglie e dei figli. Per questo, dopo aver raccolto alcune testimonianze, su ordine del tribunale un 47enne è stato allontanato da casa con una misura cautelare e la denuncia per maltrattamenti in famiglia. A occuparsi del caso sono stati gli agenti del commissariato di Civitanova. A rivolgersi a loro era stata la donna, spaventata per le continue aggressioni morali e fisiche che avrebbe subito più volte dal marito, per i motivi più futili. Le scenate sarebbero avvenute anche davanti ai figli piccoli della coppia, cosa che avrebbe ancora di più allarmato la madre. Per questo lei si sarebbe decisa a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. I poliziotti, ricevuta questa segnalazione, hanno fatto qualche accertamento. E attraverso numerose testimonianze è stato confermato un quadro piuttosto allarmante: sarebbe infatti emerso che l’uomo avrebbe spesso esagerato con l’alcol, e a causa di questo avrebbe avuto un comportamento particolarmente violento, che non avrebbe risparmiato non solo la moglie, ma anche i bambini. I suoi familiari sarebbero stati tutti a rischio, per via delle intemperanze imprevedibili e incontrollabili dell’uomo. In questo contesto, alla luce di quanto riscontrato dalla polizia, la procura di Macerata ha chiesto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, misura che è stata poi concessa dal giudice per le indagini preliminari. Ieri dunque gli agenti hanno notificato il provvedimento al 47enne, che poi è stato allontanato coattivamente dalla sua abitazione. Per il momento, non potrà tornare a casa senza avere una espressa autorizzazione del tribunale. Ora gli accertamenti proseguiranno da parte del commissariato, per fare piena luce su quanto avvenuto. Anche il civitanovese potrà dare la sua versione in tribunale, e respingere le accuse gravi che sono state mosse contro di lui. Purtroppo si tratta dell’ennesima denuncia per maltrattamenti presentata in provincia. I reati di genere sono infatti un fenomeno in crescita allarmante, che vede coinvolti soggetti di tutte le età e di ogni ceto sociale.

p. p.