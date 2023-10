Uffici comunali, scatta il trasloco. La polizia locale torna in centro

Continua la riorganizzazione degli uffici comunali, a Tolentino. Dallo scorso giugno il comando di polizia locale è tornato in centro storico, in un nuova sede, a Palazzo Europa (non in piazza, come alle origini, dove ormai da diverso tempo si trova l’anagrafe). Sotto la precedente amministrazione, il comando era stato trasferito dal centro storico in via Cristoforo Colombo, periferia. In quest’ultimo spazio da quattro mesi, sul fronte vigili urbani, sono rimasti l’ufficio contravvenzione e tutta la parte logistica (garage auto, spogliatoi), oltre agli uffici dedicati ai lavori pubblici e alle pratiche sisma.

"Ora lo step successivo, per completare l’iter – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Sclavi –, consiste nello spostare tutta l’area urbanistica in via Cristoforo Colombo, per dare vita così ad una palazzina comunale "tecnica", che comprenda lavori pubblici, urbanistica e ufficio sisma. Di conseguenza, l’ufficio contravvenzioni verrà portato in centro storico, a Palazzo Europa, per mettere insieme il comparto di Polizia locale. Il tutto, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire per fine mese. Abbiamo seguito una certa linea nell’organizzazione del Comune. Dallo scorso marzo gli uffici del settore sisma e ricostruzione sono stati spostati nella palazzina di via Colombo, di fianco all’ufficio tecnico, per creare un unico settore operativo, in quanto ad usufruire del servizio sono per lo più tecnici e professionisti. Di contro, era necessario riportare la Polizia locale in centro per la cittadinanza". Richiesta arrivata da tanti tolentinati, in particolare anziani.

"Un presidio di polizia locale in centro rappresenta un punto di riferimento – prosegue l’amministrazione –. Il ritorno degli agenti ha garantito una maggiore presenza, volta alla prevenzione, al dialogo con le persone, una maggiore sensibilizzazione, anche per questioni di decoro e viabilità. Tolentino è sempre più un cantiere a cielo aperto, con i lavori post-sisma e le relative modifiche temporanee alla circolazione. Ringraziano tutto il personale di polizia locale e tutto il personale tecnico per il lavoro che viene da loro svolto quotidianamente e per aver compreso la rimodulazione".