Ultimo Consiglio comunale. Ok alle variazioni di bilancio

Si è cercato di mettere a posto i conti nell’ultima seduta del Consiglio comunale che, con la convocazione dei comizi elettorali, ha finito l’altra sera il suo lavoro. L’occasione è stata la necessità di adottare la variazione di bilancio necessaria per far fronte alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona con cui l’Amministrazione è stata condannata al risarcimento danni quantificati in 670 mila euro per la morte di una bambina di soli sei anni, invalida al 100%, deceduta a scuola per asfissia, probabilmente per un rigurgito, il 27 aprile del 2004. La somma è stata coperta per circa la metà con la quota accantonata come fondo rischi legali e l’altra metà come quota da rimborsare di pari importo dal Ministero dell’Istruzione per la sua parte di responsabilità. Il Comune comunque tramite il suo legale si opporrà alla sentenza di condanna emessa dalla corte di Appello di Ancona.

Sono state approvate altre due importanti variazioni di bilancio: la prima riguarda la realizzazione della palazzina per le funzioni strategiche, in corso di realizzazione in via Ceccaroni, dietro al Mattei, finanziata con un milione e 600 mila euro, parte dei fondi del sisma ottenuti per il palazzo comunale, e l’altra relativa ai lavori di riqualificazione degli spazi e dei servizi dell’atletica presso lo stadio Nicola Tubaldi per l’importo di 256.963,32.

"Si tratta di opere – ha spiegato il sindaco Antonio Bravi – legate a contributi a rendicontazione e le relative spese sono soggette a precise tempistiche di realizzazione che, se non rispettate, comportano la revoca del contributo stesso. Per lo stadio Tubaldi finalmente riusciamo a mettere in bilancio il contributo della Regione Marche di 150.000 euro che sino ad oggi non c’era stato attribuito per ragioni burocratiche". Approvate anche altre piccole modifiche del Documento Unico di Programmazione: si prevede di incassare quasi 21 mila euro in più dai proventi per le violazioni al Codice della Strada, 3.200 euro circa dal fondo per l’innovazione tecnologica pe 41mila euro quale quota parte del fondo Imu-Tasi destinato agli interventi per la tutela del suolo e la prevenzione del rischio dissesto idrogeologico. Infine, ma solo per il prossimo anno, si potrà contare su oltre 350 mila euro derivanti dai risparmi della rinegoziazione dei mutui. Alla fine, fra entrate e uscite, è comunque garantito l’equilibrio di bilancio grazie all’utilizzo del risultato di amministrazione dell’anno appena concluso quantificato, con l’approvazione del rendiconto, in 1.261.814,17.