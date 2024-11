Ultramaratoneti ospiti a Recanati

È salita sul Colle dell’Infinito ieri mattina la Nazionale italiana di ultramaratona prima di partire, tra poco meno di un mese, per Bengaluru in India dove parteciperà al campionato mondiale di 100km il 7 dicembre. Lo scorso week la squadra della Nazionale Italiana si è allenata nella riviera del Conero e non ha voluto mancare una visita ai luoghi leopardiani. Domenica è stata ricevuta dal sindaco Emanuele Pepa e dall’assessore allo sport Maurizio Paoletti accompagnata dal recanatese Paolo Bravi in veste di team coach degli azzurri insieme a Monica Casiraghi. Il Team Azzurro, che volerà in India, è composto da 9 atleti (5 donne e 4 uomini) oltre che dai due tecnici e dal fisioterapista Andrea Caspani. Si tratta di Silvia Luna, sirolese tesserata per la società leopardiana, già azzurra al Campionato mondiale di 100km disputato a Berlino/Bernau nel 2022 dove è arrivata ottava, Ilaria Bargaglio (Atl. Novese), Eva Grisoni (Atl. Paratico), Federica Moroni (A.S.D. Dinamo Running), Serena Natolini (Esercito-4 Regg.Alpini Parac.), Massimo Giacopuzzi (U.S. Dolomitica Asd), Marco Menegardi (G.S. Orobie), Alessio Milani (Atletica Monfalcone) e Simone Pessina (Bergamo Stars Atletica).