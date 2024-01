"Un anno pieno di eventi grazie a tanti giovani"

Fa il punto di inizio anno l’assessore di Castelraimondo Elisabetta Torregiani, delegata tra le altre cose a cultura, turismo, scuole e associazioni, e vuole cominciare facendo i ringraziamenti a chi nel 2023 ha ravvivato la cittadina: da due giovani del servizio civile fino alle associazioni, passando per la Protezione civile e la commissione cultura.

"Non mi soffermerò sulle tante iniziative fatte durante l’anno 2023, che è stato possibile organizzare, soprattutto per i grandi eventi, anche grazie ai contributi regionali ottenuti per l’intervento del consigliere regionale Renzo Marinelli. – spiega la Torregiani –. Prima di tutti voglio ringraziare due ragazzi per il loro prezioso lavoro, Pierluca Lupo e Sofia Scuriatti, che hanno scelto di fare il servizio civile al settore Cultura". Lupo aveva riattivato e promosso la biblioteca comunale procedendo anche con una catalogazione dei libri nel sistema bibliotecario nazionale, mentre la giovane Scuriatti ha provveduto al servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, anche dopo l’installazione del distributore automatico, oltre a tenere aperto il museo Habitus del Comune, che è l’unico museo nazionale del costume folcloristico.

Proprio il museo Habitus sarà presto ampliato grazie ad un finanziamento del Pnrr. "Un ringraziamento va anche alle associazioni di Castelraimondo, – continua l’assessore – per le numerose riunioni che hanno fatto durante l’anno per mettere a punto tutte le iniziative che, con il supporto dell’amministrazione, hanno portato avanti con successo, iniziative che hanno attirato sempre moltissime persone nel nostro paese. Le ringrazio di cuore tutte. Ringrazio anche la Protezione civile e la neonata associazione dei carabinieri in congedo che sono state sempre determinanti per la sicurezza delle manifestazioni".

Oltre agli uffici comunali, poi, la Torregiani ringrazia anche la commissione cultura composta dalla presidente Giorgia Casoni, Valeria Lucarini e da Elena Mancinelli. In ultimo il focus sulle scuole: "I ragazzi hanno potuto anche quest’anno usufruire di un corso di teatro e di un corso per imparare a creare quadri con i fiori così da poter partecipare all’infiorata. Poi è stato creato un coro di voci bianche che ha partecipato all’ultimo concerto di Natale che si è tenuto il 26 dicembre. Per questo ringrazio la presidente del Coro cittadino. Sempre i ragazzi della scuola hanno potuto partecipare al progetto Nyco Music camp and tour, con un corso di canto".