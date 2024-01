"Un anno ricco di novità per noi. Bene le manifestazioni sportive"

Patrizio Leonelli, sindaco di Castelraimondo, nel suo messaggio alla cittadinanza, con gli auguri ha tracciato un consuntivo delle realizzazioni e delle iniziative attuate durante l’anno appena trascorso. "Il 2023 – ha detto Leonelli – è stato ricco di novità, con eventi consolidati e proposti, non tralasciando tutte le manifestazioni sportive organizzate con le associazioni locali: ottime le prestazioni degli atleti, altrettanto le risultanze che onorano e inorgogliscono". Importanti progetti sono stati portati avanti sul fronte della viabilità e delle opere pubbliche. Tra l’altro, sono iniziati i lavori per la creazione di un hub sociale in zona-Cartiera, è stato realizzato un campetto multifunzionale ai giardini, sono stati acquistati e installati diversi giochi nei parchi.

Poi, i ringraziamenti: alla Protezione civile, alle associazioni di volontariato, alle forze dell’ordine che in ogni situazione emergenziale hanno dato il loro fondamentale contributo, ai sodalizi e alle organizzazioni locali che hanno supportato l’attuazione degli eventi. "Certamente fondamentali – ha precisato Leonelli – sono la collaborazione con la Regione Marche, l’apporto degli sponsor, delle attività cittadine e commerciali sempre disponibili, degli uffici comunali, la disponibilità dei componenti degli organi istituzionali e amministrativi. Le porte dei nostri uffici sono sempre aperte". Nel plauso ha citato anche tutti i membri della giunta e del consiglio comunale, ringraziandoli per il lavoro svolto ogni giorno con passione e dedizione.