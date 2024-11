Un bosco di luci sotto alle stelle: "Pronti ad accendere il Natale"

È iniziata ieri mattina l’installazione delle luminarie a tema natalizio nel centro di Porto Recanati, che quest’anno saranno di colore bianco. Oltre a queste sarà allestito uno speciale bosco di Natale in piazza delle Rimembranze, insieme con un’altra installazione luminosa a forma di arcobaleno davanti all’ex scuola Diaz. Intanto è stata fissata per sabato 23 novembre la cerimonia nella quale sarà acceso l’albero di Natale, che sarà posizionato come sempre davanti a Palazzo Volpini.

A tracciare il punto della situazione è l’assessore al commercio, Stefania Stimilli. "Abbiamo deciso di cambiare la tipologia delle luminarie rispetto a quelle usate l’anno scorso – spiega Stimilli –. Inoltre ne avremo di più, perché tutti gli alberi di corso Matteotti e in piazza Brancondi saranno decorati con delle luci attorno ai tronchi. E ancora: abbiamo avuto l’idea di creare un bosco luminoso in piazza delle Rimembranze, dove ci sarà un percorso composto da 50 abeti decorati con un sopra un cielo di stelle illuminate. Pensiamo che possa essere un’attrazione e un richiamo per le tante persone che verranno in paese durante le festività".

Però, assicura l’assessore, ci saranno tante altre novità. "Saranno posizionate delle luminarie anche sulla fontana di piazza Brancondi e sulla parete del Castello Svevo. Mentre fuori dalla ex scuola Diaz ci sarà una decorazione illuminata, a forma di arcobaleno. Tutte le luci che metteremo saranno di colore bianco e per installarle abbiamo pagato una cifra di circa 22mila euro. Tengo a ringraziare i commercianti della città che hanno contribuito alle spese".

Nel frattempo è stata programmata la cerimonia ufficiale, nella quale si procederà all’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. "L’abete ci è stato donato come sempre dalla comunità di Ussita – osserva ancora Stimilli –. La data di accensione è stata anticipata rispetto agli anni passati, infatti l’abbiamo prevista per sabato 23 novembre. La cerimonia inizierà alle 17.30 di fronte a Palazzo Volpini alla presenza del sindaco Andrea Michelini e dalla banda cittadina Giuseppe Verdi. Dopodiché il corteo arriverà fino a piazza Brancondi e lì saranno offerti spumante e panettone a tutti i cittadini per festeggiare e brindare insieme. Già la prossima settimana renderemo noto il cartellone delle iniziative di Natale".

Giorgio Giannaccini