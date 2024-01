"Un comune sempre più a led. Ora siamo sulla giusta strada"

Nel messaggio di fine anno, rivolto alla cittadinanza di Matelica, il sindaco Massimo Baldini ha evidenziato un gratificante bilancio dell’attività svolta superando molteplici difficoltà da emergenze (sisma, pandemia, alluvioni) quindi sono arrivate le norme attuative con i finanziamenti necessari per la ricostruzione privata e pubblica. "Matelica – ha detto Baldini – ha avuto 604 casi di inagibilità: molti edifici sono stati sistemati, altri sono in corso di sistemazione, altri hanno i progetti pronti per la realizzazione. Abbiamo imboccato la strada giusta". Quanto alle opere, il progetto "scuole nuove e sicure" vedrà la ricostruzione di tutte le scuole cittadine; le due Secondarie di secondo grado saranno adeguate simicamente, la scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria avrà il suo nuovo edificio. Per Interventi nel settore: caserma dei carabinieri, Palazzo comunale, Palazzo Finiguerra, palazzo Filippini). Altre varie e importanti opere pubbliche hanno ottenuto rilevanti finanziamenti. "Nel settore dell’utilizzo di energie rinnovabili – ha precisato Baldini – siamo al 91% della sostituzione dell’illuminazione pubblica a Led, con il 60% del risparmio energetico; è partita l’operazione ‘Comunità energetica rinnovabile’ in cui Matelica è capofila, con altri otto comuni: assegnato un finanziamento di 8,5 milioni". In collaborazione con il Cda della Casa di riposo, attuato l’ampliamento della struttura con un investimento di circa 2,5 milioni. Nel comparto stradale, numerosi gli interventi per la sistemazione viaria. Sanità e servizi sociali, aperto il nuovo servizio dell’infermiere di comunità. E sono stati dati tutti i pareri favorevoli per autorizzare l’Halley a realizzare il progetto per il nuovo palazzetto dello sport.