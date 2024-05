Un concorso sulla lotta alle dipendenze, riconoscimento ai ragazzi del Cantalamessa

La classe 2ªE del liceo artistico Cantalamessa si è aggiudicata il premio della giuria popolare al concorso artistico-espressivo "ALContest" indetto dal dipartimento Dipendenze patologiche dell’Ast 3, in collaborazione con l’associazione Glatad nell’ambito del progetto #LifeAddicted. Gli studenti hanno realizzato l’opera "Il male dell’alcool, teschietti ubriachi", un’evocativa immagine prodotta su carta. La stessa classe ha anche prodotto la raccolta fotografica "L’ebbrezza dell’essere". La giuria tecnica di progetto ha premiato la classe 2ªF con l’opera "Losing Myself", un cortometraggio nel quale si esplora il malessere e la solitudine di una persona affetta da alcolismo cronico, in risposta a un lutto. Gli studenti hanno ricevuto in premio in materiale didattico e la McCult per l’accesso gratuito al sistema museale cittadino.