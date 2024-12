Un drone sottomarino, il progetto degli studenti per difendere il mare

L’esecuzione dei test finali dello speciale drone sottomarino progettato e realizzato dalle quinte delle sezioni M-L dell’istituto d’istruzione superiore Marconi Pieralisi di Jesi, è stata effettuata con successo nella piscina comunale da tre alunni: uno è il 18enne cingolano Tommaso Piervittori (nella foto, a sinistra) con Giovanni Rapelli e Maria Vittoria Allegrezza. Ha guidato la prova il professor Giuliano Fattorini coordinatore delle classi.

I test hanno riguardato la calibrazione della sensoristica del particolare tipo di drone che, dotato di visore e telecamere, permette di effettuare una precisa e graduale scansione dell’area marina dalla superficie fino a circa un metro di profondità: lo scopo esplorativo è riferito all’opportunità di sensibilizzare sul rispetto dell’ecosistema marino.

Il drone, battezzato "Poseidon", fa parte del progetto "MareBiot", svolto in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche: sarà presente come progetto di robotica della sezione "Ambiente marino" per rappresentare il corso di metronica dell’istituto jesino il prossimo 8 maggio a Roma, in Campidoglio, durante la fase finale del "Rome Cup 2025".

Gianfilippo Centanni