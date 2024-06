Un fine settimana a tutta musica. Doppio pienone per Raf e Cecchetto

Festa a Civitanova per il concerto di Raf e per l’anteprima di "Radio 708090 Disco Dance" con Claudio Cecchetto. Domenica sera due ore di successi indimenticabili che hanno fatto cantare ed emozionare il pubblico. Il concerto di Raf rappresentava il momento clou dei tre giorni di eventi organizzati per la festa del 2 giugno a Civitanova, nell’ambito della manifestazione dal titolo Civitanova Tricolore - Di Verde, di Bianco, di Rosso. Protagonista il cantante con il suo Self Control 40th, per celebrare i quarant’anni della hit Self Control. Un concerto, gratuito, che fa parte del format "Risuona la Piazza". La sera di sabato, invece, al Varco sul Mare il Gruppo Radio Linea e LC Eventi hanno dato vita all’anteprima nazionale di "Radio 708090 Disco Dance", il format che ripercorre tre decenni di musica pazzesca tutta da ballare e da cantare, in una vera e propria discoteca a cielo aperto, con artisti di grande calibro e super-ospite Claudio Cecchetto, intervistato da Valentino Valemix e Francesca Travaglini. "Salutiamo tre giorni di eventi, dedicati al tricolore, con una piazza strapiena", ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica dopo il concerto di Raf.