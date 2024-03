"Un grande albero c’è": premio Calisti a Lorena Bianchetti

Il premio Calisti "Un grande albero c’è 2024" sarà assegnato alla conduttrice televisiva della Rai, Lorena Bianchetti (nella foto), in onda ogni domenica con la trasmissione "A sua immagine", per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti dell’ambiente e per aver fatto arrivare – in modo semplice e autentico a credenti e non credenti – la voce di Papa Francesco sui temi ambientali e dell’economia sostenibile. Il 27 aprile (ore 10) al teatro delle Logge Montecosaro si terrà il convegno "L’economia dei giovani", per approfondire nuovi modelli economici, con l’intervento di imprenditori locali impegnati sul tema della sostenibilità.

Ennio Ercoli